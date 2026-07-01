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AGENDA · Fameck

Parc en Fête Fameck

mercredi 8 juillet 2026 · Fameck

Parc en Fête Fameck

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
29 avenue jeanne d'arc
Ville
57290 Fameck
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Fameck

Parc en Fête

29 avenue jeanne d’arc Fameck Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-08-21

Comme chaque été, retrouvez nos Parcs en fête dans le parc municipal, en face de la mairie.
Au programme animations, jeux, spectacle et cinéma en plein air !

On vous attend nombreux !Enfants
0  .

29 avenue jeanne d’arc Fameck 57290 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As on every %E9t%E9, join us for our “Parcs en f%EAte” event at the municipal park, across from City Hall.
On the program: activities, games, a show, and an outdoor movie!

We hope to see many of you there!

L’événement Parc en Fête Fameck a été mis à jour le 2026-06-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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