Parc en Fête Fameck
mercredi 8 juillet 2026 · Fameck
Informations pratiques
Fameck
Parc en Fête
29 avenue jeanne d’arc Fameck Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-08-21
Comme chaque été, retrouvez nos Parcs en fête dans le parc municipal, en face de la mairie.
Au programme animations, jeux, spectacle et cinéma en plein air !
On vous attend nombreux !Enfants
0 .
29 avenue jeanne d’arc Fameck 57290 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As on every %E9t%E9, join us for our “Parcs en f%EAte” event at the municipal park, across from City Hall.
On the program: activities, games, a show, and an outdoor movie!
We hope to see many of you there!
L’événement Parc en Fête Fameck a été mis à jour le 2026-06-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Fameck (Moselle)
- Fête nationale Fameck 14 juillet 2026
- COLOR RUN Cité des Sports Fameck 6 septembre 2026