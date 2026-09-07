Parc et jardins du château de Jarzé, Chateau de Jarzé, Jarzé Villages

Informations pratiques

Parc et jardins du château de Jarzé 19 et 20 septembre Chateau de Jarzé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château XVe, construit par Jean Bourré, ministre des finances de Louis XI, sur les bases d’une forteresse élevée sous Foulques Néra. Le bâtiment a été largement modifié au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Les jardins en terrasses sont redessinés par René-Edouard André en 1911. Le site bénéficie de vues exceptionnelles.

Accès libre et visite commentée des extérieurs samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00

Chateau de Jarzé 9 impasse du Presbytère, 49140 Jarzé-Villages Jarzé Villages 49140 Jarzé Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)6 08 72 52 11 Château XVème, construit par Jean Bourré, ministre des finances de Louis XI, sur les bases d’une forteresse élevée sous Foulques Néra. Le batiment a été largement modifié au tournant des XVIIIème et XIXème siècles. Les jardins sont dessinés par René-Edouard André en 1911. Le site bénéficie de vues exceptionnelles.

Château XVe, construit par Jean Bourré, ministre des finances de Louis XI, sur les bases d’une forteresse élevée sous Foulques Néra. Le bâtiment a été largement modifié au tournant du XVIIIe

©Xavier Roquet Montégon