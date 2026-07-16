PARCC exposition sortie de résidence Mélissa Malibeaux Parking place Darmanté Labenne
samedi 8 août 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
PARCC exposition sortie de résidence Mélissa Malibeaux
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Les Orphelins de Contes (2) exposition de sortie de résidence artistique, Mélissa Malibeaux, artiste plasticienne.
Hall du PARCC
Mélissa Marie Malibeaux est artiste plasticienne. Depuis 2025, elle développe le projet “Les Orphelins de Contes”. Son travail, qui utilise la gravure, le collage, la photographie et le volume, met en scène des êtres théranthropes, à l’interface de l’humain et de l’animal, évoluant dans un monde brut. Inspirée par les contes et les mythologies, elle s’intéresse à ce qui naît lorsque les récits fondateurs s’effacent et que chacun est amené à construire sa propre histoire. Après un parcours aux Beaux-Arts de Digne et des études en arts graphiques à Paris, elle revient à la création artistique, donnant naissance à son projet en 2025.
Elle travaille actuellement au sein des ateliers de création du PARCC.L’exposition de sortie de résidence, Les Orphelins de Contes Volume 2, rassemble les œuvres les plus récentes de cette recherche. .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : PARCC exposition sortie de résidence Mélissa Malibeaux
Les Orphelins de Contes (2): Exhibition marking the end of an artist-in-residence program, Mélissa Malibeaux, visual artist.
PARCC Lobby
L’événement PARCC exposition sortie de résidence Mélissa Malibeaux Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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