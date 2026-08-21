Parcourez l’histoire d’Eburomagus à travers les objets archéologiques présentés dans l’exposition permanente, Eburomagus, musée archéologique, Bram

Informations pratiques

Parcourez l’histoire d’Eburomagus à travers les objets archéologiques présentés dans l’exposition permanente Samedi 19 septembre, 14h00 Eburomagus, musée archéologique Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Parcourez l’histoire d’Eburomagus à travers les objets archéologiques présentés dans l’exposition permanente, puis poursuivez votre découverte avec « Las Cravieros, 10 années de recherches », une exposition conçue par les archéologues de l’Inrap.

À travers les vestiges mis au jour sur ce site occupé entre la fin du IVe et le début du VIe siècle après J.-C., plongez dans le quotidien d’un important centre artisanal où travaillaient potiers, tuiliers et forgerons.

Découvrez une sélection de mobilier issu des fouilles : assiettes, plats, bols et coupes en céramique, ustensiles de cuisine, matériaux de construction, déchets de forge, outils en fer, ainsi que des vestiges liés à l’élevage et à la vie quotidienne.

Autant d’objets qui racontent les gestes, les savoir-faire et l’organisation d’une communauté à la charnière entre l’Antiquité et le Moyen Âge.

Eburomagus, musée archéologique 2 Avenue du Razes, 11150 Bram, France Bram 11150 Aude Occitanie 0468789119 https://www.villedebram.fr/eburomagus Objets issus du vicus de Bram et des ateliers de potiers de Bram et du Lauragais. Objets wisigothiques du site de Montferrand.

Parcourez l’histoire d’Eburomagus à travers les objets archéologiques présentés dans l’exposition permanente, puis poursuivez la visite avec « Las Cravieros, 10 années de recherches », une exposition…

©Ville de Bram