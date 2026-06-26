Borce

Parc’Ours A la découverte de l’âne

Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Programme de la journée:

14h et 16h: fabrication de savon au lait d’ânesse avec la Savonnerie Maoute.

14h30: Animation âne, partez à la rencontre de cet animal attachant et découvrez son rôle dans la vie rurale d’hier et d’aujourd’hui, les bases des soins quotidiens et une présentation de la randonnée avec les ânes. Un moment d’échange et de découverte pour mieux connaître l’âne, ses qualités, son comportement et son utilité au fil des générations.

Animations comprises avec le ticket d’entrée. .

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09

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English : Parc’Ours A la découverte de l’âne

L’événement Parc’Ours A la découverte de l’âne Borce a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn