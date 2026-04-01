Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière Coutances
Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière Coutances mercredi 22 avril 2026.
Coutances
Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière à Coutances.
Mercredis 15 avril et 22 avril parcours à 15h (15h à la médiathèque et 15h30 au musée) et parcours à 16h (16h à la médiathèque et 16h30 au musée). .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière
L’événement Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière Coutances a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Clap ou pas clap La Famille Addams Coutances 21 avril 2026
- Votre instant courts-métrages Coutances 24 avril 2026
- Bourse aux plantules Coutances 25 avril 2026
- Saint-Pierre tout un chantier, la visite guidée Musée Quesnel-Morinière Coutances 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Roues libres en coutançais, Coutances 1 mai 2026