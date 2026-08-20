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Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères

vendredi 18 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères

Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
site archéologique d'Olbia,
Adresse
3204 route de l'Almanarre, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
Sans réservation et dans la limite des places disponibles. Accès PMR – Prêt d'audioguide pour les personnes malvoyantes.

Parcours autonome 18 – 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

Sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Accès PMR – Prêt d’audioguide pour les personnes malvoyantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !
Durée : environ 1h
Promenade ponctuée de stations et d’une exposition-dossier.
Support de visite disponible en téléchargement libre sur le site hyeres.fr
Dernier accès aux vestiges : 1 h avant la fermeture du site (11h30 et 16h30 ou 17h).

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !

© @ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères

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