Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Parcours autonome 18 – 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Accès PMR – Prêt d’audioguide pour les personnes malvoyantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !

Durée : environ 1h

Promenade ponctuée de stations et d’une exposition-dossier.

Support de visite disponible en téléchargement libre sur le site hyeres.fr

Dernier accès aux vestiges : 1 h avant la fermeture du site (11h30 et 16h30 ou 17h).

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !

© @ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères