Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères
vendredi 18 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères
Informations pratiques
Parcours autonome 18 – 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var
Sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Accès PMR – Prêt d’audioguide pour les personnes malvoyantes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !
Durée : environ 1h
Promenade ponctuée de stations et d’une exposition-dossier.
Support de visite disponible en téléchargement libre sur le site hyeres.fr
Dernier accès aux vestiges : 1 h avant la fermeture du site (11h30 et 16h30 ou 17h).
site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
À votre rythme, munis de votre support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !
© @ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères
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