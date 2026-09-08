Parcours Baludik : Le cahier de Lucien, entre histoire et mémoire à Chabris, Église Saint-Christophe et Saint-Phalier, Chabris

Informations pratiques

Parcours Baludik : Le cahier de Lucien, entre histoire et mémoire à Chabris 18 – 20 septembre Église Saint-Christophe et Saint-Phalier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) et Hier en Pays de Bazelle vous proposent une visite ludique de Chabris au temps de la Seconde Guerre mondiale.

Découvrez Chabris au cœur de la tourmente et les actions de la Résistance locale (1940-1945). Résolvez les énigmes et découvrez à travers des points géolocalisé l’histoire de Lucien et le patrimoine mémoriel qui s’y rattache !

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Église Saint-Christophe et Saint-Phalier 14 Pl. de l’Église, 36210 Chabris, France Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire https://baludik.fr/parcours/4265-le-cahier-de-lucien/ L’église comprend une nef sans bas-côtés, un double transept, un choeur suivi d’un sanctuaire sur plan demi circulaire. La nef est précédée d’un porche avec étage formant tribune. Une double voussure retombant sur un contrefort central, et encadrant la hauteur totale du porche et de la tribune, forme un abri supplémentaire à l’entrée de l’édifice, et supporte le pignon. Dans la troisième travée de la nef s’ouvrent, au nord et au sud, deux chapelles semblables. Un clocher carré, recouvert par une flèche octogonale en charpente, repose sur la croisée du transept. Une crypte s’étend sous le choeur et le sanctuaire. ££D’après la tradition, l’église aurait été entièrement reconstruite par Jean Coeur, seigneur de Chablis et évêque de Bourges (1446-1483). Cette nouvelle église paraît avoir été édifiée sur les fondations d’un premier édifice du XIIe siècle dont il ne subsiste que les quatre piles du bras de la croix et une partie du mur ouest du transept nord. La crypte date sans doute de cette première époque, ou est encore antérieure. Des traces de peintures (personnages) sont visibles sous le badigeon, sur tout le pourtour intérieur. A l’extérieur, incrustés dans le mur du transept nord, se trouve une série de bas-reliefs du 11e ou XIIe siècle, représentant quelques-uns des signes du zodiaque.

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) et Hier en Pays de Bazelle vous proposent une visite ludique de Chabris au temps de la Seconde Guerre mondiale.

©ONaCVG