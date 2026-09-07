Parcours chanté par le trio UNIO, Château-Mairie, Château-Renault

Informations pratiques

Parcours chanté par le trio UNIO Dimanche 20 septembre, 18h00 Château-Mairie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Le trio féminin UNIO du collectif Coqcigrue vous accueillera au sein d’un parcours chanté en plein-air au travers d’une sélection de monuments et sites patrimoniaux de Château-Renault. Le répertoire défend le chant populaire, polyphonique a cappella, sur les thèmes de l’amour, du ménage, du féminicide et de la nature comme source d’inspiration. Découvrez le site du château, la ville ancienne, avec ses ruelles et tertres, le parvis de l’église St André et autres lieux magnifiés par les voix d’un trio original et tout terrain, le temps d’un voyage acoustique aux résonnances actuelles. Départ et RV : Esplanade du château-mairie.

Château-Mairie Hôtel de Ville 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 56 http://www.ville-chateau-renault.fr Site fortifié et château des seigneurs de Château-Renault fondé au Xe siècle et reconstruit au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Le domaine comprend un donjon roman (1160), une porte fortifiée des XIIIe et XIVe siècles (actuelle Tour de l’Horloge), une orangerie du XIXe siècle, des communs du XVIIIe siècle, un logis seigneurial, des jardins, une nouvelle roseraie et un ancien parc arboré. Fondé par les seigneurs Guicher de Château-Renault au Xe siècle, il fut propriété des comtes de Blois, de la famille d’Orléans, et à partir du XVIe siècle, de la famille Rousselet. Le logis seigneurial conserve en plusieurs endroits les armoiries du célèbre vice-amiral François-Louis Rousselet, dit « Chateauregnault », fidèle du roi Louis XIV. Au XIXe siècle, le site devient propriété de la famille Calmon, qui en fait don en 1948 à la ville de Château-Renault. Les caves médiévales épargnées par les divers incendies du château s’ouvrent aux visiteurs à plusieurs mètres sous terre. Mairie depuis 1962.

Le trio féminin UNIO du collectif Coqcigrue vous accueillera au sein d’un parcours chanté en plein-air au travers d’une sélection de monuments et sites patrimoniaux de Château-Renault.

©Créditphoto@JulienPoulain