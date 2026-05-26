Parcours chorégraphique Cie Volubilis Arcachon
Parcours chorégraphique Cie Volubilis Arcachon samedi 23 janvier 2027.
Arcachon
Parcours chorégraphique Cie Volubilis
Centre-ville Arcachon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 15:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Pour sa 4ème édition, le Théâtre Olympia scène conventionnée invite sur le parcours chorégraphique la Compagnie Volubilis qui va investir le territoire du bassin d’Arcachon en transformant l’espace public en scène vivante.
Fidèle à son travail, Agnès Pelletier mêle danse et quotidien, invitant habitants et spectateurs à redécouvrir leur environnement autrement. Une expérience sensible et participative où le moment révèle la poésie des lieux ordinaires.
Vitrines en cours
Rendez-vous pour un jeu de piste urbain à la découverte des vitrines en cours de certains magasins du centre-ville, investies par les danseurs comédiens de la Compagnie Volubilis…
Une invitation à un lèche-vitrine, complétement décalé ! .
Centre-ville Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours chorégraphique Cie Volubilis
L’événement Parcours chorégraphique Cie Volubilis Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Don de sang Salle du tir au vol Arcachon 26 mai 2026
- Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Arcachon 28 mai 2026
- Pique-nique de quartier Arcachon 29 mai 2026
- Derby sur la plage Pereire Arcachon 30 mai 2026
- Jeu de piste géant Lupin dans la ville Arcachon 30 mai 2026