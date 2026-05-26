Arcachon

Parcours chorégraphique Cie Volubilis

Centre-ville Arcachon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 15:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Pour sa 4ème édition, le Théâtre Olympia scène conventionnée invite sur le parcours chorégraphique la Compagnie Volubilis qui va investir le territoire du bassin d’Arcachon en transformant l’espace public en scène vivante.

Fidèle à son travail, Agnès Pelletier mêle danse et quotidien, invitant habitants et spectateurs à redécouvrir leur environnement autrement. Une expérience sensible et participative où le moment révèle la poésie des lieux ordinaires.

Vitrines en cours

Rendez-vous pour un jeu de piste urbain à la découverte des vitrines en cours de certains magasins du centre-ville, investies par les danseurs comédiens de la Compagnie Volubilis…

Une invitation à un lèche-vitrine, complétement décalé ! .

Centre-ville Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Parcours chorégraphique Cie Volubilis

L’événement Parcours chorégraphique Cie Volubilis Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon