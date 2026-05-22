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Parcours d’art contemporain Hyperobjets Pleurtuit

Parcours d’art contemporain Hyperobjets Pleurtuit samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 1 la Mettrie Labbé

Ville : 35730 Pleurtuit

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Pleurtuit

Parcours d’art contemporain Hyperobjets

1 la Mettrie Labbé Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-11

La troisième édition d’Hyperobjets aura lieu du 11 au 19 juillet 2026 (vernissage le 11 juillet à partir de 18 h).

Cette année, les oeuvres de 10 artistes seront exposées: Mathieu Arfouillaud, Mathis Berchery, Emmanuelle Briat, Juliette Charpentier, Anne Da Silva, Elsa Girondin, Jean-Yves Langlais, Emmanuel Gomez Louvel, Jean-Marc Nicolas et Véronic Piazza.   .

1 la Mettrie Labbé Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 49 38 31 

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English :

L’événement Parcours d’art contemporain Hyperobjets Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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