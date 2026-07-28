Informations pratiques

Brennilis

Parcours de l’énergie

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

De la force de l’eau à la puissance de l’atome partez à la rencontre des énergies qui éclairent notre monde. .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Parcours de l’énergie Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ