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AGENDA · Brennilis

Parcours de l’énergie Brennilis

mardi 28 juillet 2026 · Brennilis

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
29690 Brennilis
Département
Finistère
Tarif

Brennilis

Parcours de l’énergie

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

De la force de l’eau à la puissance de l’atome partez à la rencontre des énergies qui éclairent notre monde.   .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06 

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English :

L’événement Parcours de l’énergie Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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