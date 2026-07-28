AGENDA · Brennilis
Parcours de l’énergie Brennilis
mardi 28 juillet 2026 · Brennilis
Informations pratiques
Brennilis
Parcours de l’énergie
Brennilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
De la force de l’eau à la puissance de l’atome partez à la rencontre des énergies qui éclairent notre monde. .
Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06
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English :
L’événement Parcours de l’énergie Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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