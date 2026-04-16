Parcours de motricité, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Parcours de motricité 19 et 20 juin Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T14:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Développer ses capacités motrices et sa coordination tout en s’amusant.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Une expérience ludique adaptée aux tout-petits !

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles