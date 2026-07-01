Parcours de motricité Saint-Maurice-les-Brousses
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Maurice-les-Brousses
Informations pratiques
Saint-Maurice-les-Brousses
Parcours de motricité
Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Temps partagé avec les enfants de la crèche Pirouett’cacahuètes et les seniors du Domaine du Lavoir. Familles avec des enfants de 1 à 5 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours de motricité
L’événement Parcours de motricité Saint-Maurice-les-Brousses a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus