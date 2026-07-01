Informations pratiques

Saint-Maurice-les-Brousses

Parcours de motricité

Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Temps partagé avec les enfants de la crèche Pirouett’cacahuètes et les seniors du Domaine du Lavoir. Familles avec des enfants de 1 à 5 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Parcours de motricité

L’événement Parcours de motricité Saint-Maurice-les-Brousses a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus