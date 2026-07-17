Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter !, Foyer Georges de La Tour, Vic-sur-Seille
jeudi 1 octobre 2026 · Foyer Georges de La Tour · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter ! Jeudi 1 octobre, 09h00 Foyer Georges de La Tour Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !
Foyer Georges de La Tour 8 rue de l’abattoir – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme: danser, sauter, grimper, piscine à balles, dalles sensorielles…
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