Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter !, Foyer Georges de La Tour, Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter ! Jeudi 1 octobre, 09h00 Foyer Georges de La Tour Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Foyer Georges de La Tour 8 rue de l’abattoir – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme: danser, sauter, grimper, piscine à balles, dalles sensorielles…