Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 9 août 2026 · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Témoignage suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (chacun apporte son repas).
Participation libre & consciente.
Sur réservation. 18h, 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple
L’événement Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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