Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Témoignage suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (chacun apporte son repas).

Participation libre & consciente.

Sur réservation. 18h, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple

L’événement Parcours de vie La Saint Amour, l’aventure du couple Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord