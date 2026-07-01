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Activité physique Mouv’ & Relax Saint-Germain-du-Salembre

mardi 28 juillet 2026 · Saint-Germain-du-Salembre

Activité physique Mouv’ & Relax Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Activité physique Mouv’ & Relax

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Le mouvement, c’est vital !
Activité physique qui allie pratique sportive dynamique et détente/relaxation guidée.

Vous aurez besoin d’un tapis de sol, d’un plaid, d’une bouteille d’eau et de poids & élastique (si vous avez).
Séance de 18h à 19h. 8 Le Terme.
Participation libre & consciente. Sur réservation.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13  contact@eko-bousssole.org

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English : Activité physique Mouv’ & Relax

L’événement Activité physique Mouv’ & Relax Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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