Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Prendre soin du système nerveux est la base de la santé (vitalité) !

Pour sortir du stress, de la nervosité, de l’anxiété, des troubles du sommeil… découvrez les principales techniques à mettre en pratique pour calmer le système nerveux centrage, respiration, relaxation.

Expérimentez une séance complète de relaxation guidée.

Vous aurez besoin de quoi écrire, d’un tapis de sol, d’un plaid et d’une bouteille d’eau.

18h-20h. 8 Le Terme.

20€/pers. Sur réservation.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier naturo-pratique

L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord