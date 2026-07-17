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Soirée culturelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

jeudi 20 août 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre

Soirée culturelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Eko-Lieu La Boussole
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Soirée culturelle

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

L’histoire extraordinaire de St Christophe.
Exposé original, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (chacun apporte son repas).

Participation libre et consciente.
Sur réservation.
19h30, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13  contact@eko-boussole.org

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English : Soirée culturelle

L’événement Soirée culturelle Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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