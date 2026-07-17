Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Astrologie Présentation du Signe de la Vierge

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Signe de La Vierge est le 6ème Signe du Zodiaque. Il marque la transition de l’Été vers l’Automne. Que vous soyez natifs de ce Signe, qu’il soit à votre Ascendant… ou pas, retenez que le Signe de La Vierge figure dans votre Thème Natal. Il mérite donc toute votre attention.

Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir la symbolique du Signe de La Vierge.

Ouvert à tous. Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique.

Sur inscription.

18h30. 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Astrologie Présentation du Signe de la Vierge

L’événement Astrologie Présentation du Signe de la Vierge Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord