Atelier naturo-pratique manger simple et sain Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique manger simple et sain

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Les petits-déjeuners équilibrés.

Cours et mise en pratique.

20 €/pers (ingrédients inclus). Sur réservation.

10h-12h, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13

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English : Atelier naturo-pratique manger simple et sain

L’événement Atelier naturo-pratique manger simple et sain Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord