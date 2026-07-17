Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Activité physique Mouv’ & Relax

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Le mouvement, c’est vital !

Activité physique qui allie pratique sportive dynamique et détente/relaxation guidée.

Vous aurez besoin d’un tapis de sol, d’un plaid, d’une bouteille d’eau et de poids & élastique (si vous en avez).

Participation libre et consciente.

Sur réservation.

Séance de 18h à 19h, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Activité physique Mouv’ & Relax

L’événement Activité physique Mouv’ & Relax Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord