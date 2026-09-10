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Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, Parking salle du Repiel, Bully

samedi 19 septembre 2026 · Parking salle du Repiel · Bully

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, Parking salle du Repiel, Bully

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking salle du Repiel
Adresse
chemin des farges 69210 BULLY
Ville
69210 Bully
Département
Rhône

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT Samedi 19 septembre, 10h00 Parking salle du Repiel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT
Départ à 10 h
Rendez-vous sur la plateforme de la salle du Repiel pour un circuit d’environ 15 km et 400 m de dénivelé, sans difficulté particulière.
Parcours accessible aux VTT électriques et musculaires.

Parking salle du Repiel chemin des farges 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT

Mairie Bully

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