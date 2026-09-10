Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, Parking salle du Repiel, Bully

Informations pratiques

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT Samedi 19 septembre, 10h00 Parking salle du Repiel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT

Départ à 10 h

Rendez-vous sur la plateforme de la salle du Repiel pour un circuit d’environ 15 km et 400 m de dénivelé, sans difficulté particulière.

Parcours accessible aux VTT électriques et musculaires.

Parking salle du Repiel chemin des farges 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT

Mairie Bully