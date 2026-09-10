Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully

Informations pratiques

Visite guidée du cœur du village Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Place du Château Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Visite guidée du cœur du village

Départs à 10 h et à 15 h – Rdv : Place du Château.

Partez à la découverte du centre-bourg de Bully et de son patrimoine architectural grâce à une visite commentée mettant en lumière l’histoire et les caractéristiques des principaux bâtiments.

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Place du Château Place du Château 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

️ Visite guidée du cœur du village

Photo©Patrick Ageneau