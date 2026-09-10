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Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully

samedi 19 septembre 2026 · Place du Château · Bully

Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Château
Adresse
Place du Château 69210 BULLY
Ville
69210 Bully
Département
Rhône

Visite guidée du cœur du village Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Place du Château Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Visite guidée du cœur du village
Départs à 10 h et à 15 h – Rdv : Place du Château.
Partez à la découverte du centre-bourg de Bully et de son patrimoine architectural grâce à une visite commentée mettant en lumière l’histoire et les caractéristiques des principaux bâtiments.
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Place du Château Place du Château 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
️ Visite guidée du cœur du village

Photo©Patrick Ageneau

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