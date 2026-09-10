Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully
samedi 19 septembre 2026 · Place du Château · Bully
Informations pratiques
Visite guidée du cœur du village Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Place du Château Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
️ Visite guidée du cœur du village
Départs à 10 h et à 15 h – Rdv : Place du Château.
Partez à la découverte du centre-bourg de Bully et de son patrimoine architectural grâce à une visite commentée mettant en lumière l’histoire et les caractéristiques des principaux bâtiments.
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Place du Château Place du Château 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
️ Visite guidée du cœur du village
Photo©Patrick Ageneau
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