Parcours découverte : L’univers de l’Hôtel Drouot, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Parcours découverte : L’univers de l’Hôtel Drouot 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Inscriptions à partir du 1er septembre. 35 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines.

Le parcours

L’Hôtel des ventes Drouot vous invite à vivre une immersion dans le monde des enchères. Plongez au cœur de cette institution emblématique, référence incontournable du marché de l’art, pour découvrir son histoire depuis le Second Empire et ses évolutions, l’organisation des ventes et les subtilités du métier de commissaire-priseur.

Derrière ses tentures rouges, l’Hôtel des ventes accueille un écosystème foisonnant qui impulse, au cœur de la capitale, un rythme trépidant d’enchères et d’adjudications.

En parcourant les trois étages de l’Hôtel Drouot, dans le cadre d’une visite rythmée par les coups de cœur esthétiques ou les coups de marteaux, vous découvrirez la richesse et la diversité des cultures, époques et savoir-faire mis à l’honneur.

Les enchères n’auront plus de secrets pour vous !

Intervenants : Alexandre Bakker, conférencier Des Mots et Des Arts ; Adriane Grünberg, commissaire-priseur diplômé, consultante pour Drouot Digital

Nombre de participants : 35 personnes par session

Inscriptions à partir du 1er septembre

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993548343761?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Visite guidée

© Micha Patault / Drouot