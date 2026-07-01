Parcours des écoles au XIXe siècle, Ecole primaire Leloup-Bouhier, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Ecole primaire Leloup-Bouhier · Nantes
Informations pratiques
Parcours des écoles au XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 10h30 Ecole primaire Leloup-Bouhier Loire-Atlantique
limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Partant de l’histoire de deux écoles d’un même quartier (Ecole Primaire Supérieure qui deviendra le lycée Leloup-Bouhier et Institution Notre Dame qui deviendra le lycée Livet), pour aboutir au collège Floresca Guépin. Le parcours permettra d’évoquer l’histoire de l’école à Nantes au cours du 19è siècle, de la Restauration aux débuts de la IIIè République. On verra comment la ville de Nantes s’est recentrée sur l’enseignement professionnel et a été pionnière pour l’enseignement des jeunes filles alors que l’enseignement primaire était confié aux congrégations religieuses.
Ecole primaire Leloup-Bouhier 11, boulevard de Launay Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « mn.nantesrenaissance@gmail.com »}]
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© Daniel Coutant
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