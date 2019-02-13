Parcours du coeur à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme
Tarif : – – EUR
Date : 2026-05-24
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
A partir de 8h00 École de Bouillancourt-en-Séry.
Inscriptions gratuites mais obligatoires !!
Plusieurs parcours vous seront proposés
– Parcours VTT (30km) Départ 9h
– Parcours VTT (7km) Départ 9h30
Avec ravitaillement à mi-parcours Port du casque obligatoire
– Parcours pédestre (13 km)
Départ à 9h15 avec ravitaillement à mi-parcours
– Parcours famille et course à pied (7km)
Départ à 9h30
Au retour
Collation, informations santé du cœur, initiation aux gestes de survies, conseil diététiques, prise de tension, etc…
Infos 06 46 38 70 39
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 46 38 70 39
English :
From 8.00 am ? Bouillancourt-en-Séry school.
Free but compulsory registration!
Several routes are available:
– MTB course (30km) Start at 9am
– MTB course (7km) Start at 9:30 am
With mid-course refreshments Helmets compulsory
– Walking course (13km)
Start at 9:15 am with mid-course refreshments
– Family and running course (7km)
Starts at 9:30 a.m
On return:
Snack, heart health information, introduction to life-saving techniques, dietary advice, blood pressure test, etc
Information: 06 46 38 70 39
