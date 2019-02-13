Parcours du coeur à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry

Parcours du coeur à Bouillancourt-en-Séry

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme

A partir de 8h00 École de Bouillancourt-en-Séry.

Inscriptions gratuites mais obligatoires !!

Plusieurs parcours vous seront proposés

– Parcours VTT (30km) Départ 9h

– Parcours VTT (7km) Départ 9h30

Avec ravitaillement à mi-parcours Port du casque obligatoire

– Parcours pédestre (13 km)

Départ à 9h15 avec ravitaillement à mi-parcours

– Parcours famille et course à pied (7km)

Départ à 9h30

Au retour

Collation, informations santé du cœur, initiation aux gestes de survies, conseil diététiques, prise de tension, etc…

Infos 06 46 38 70 39

English :

From 8.00 am ? Bouillancourt-en-Séry school.

Free but compulsory registration!

Several routes are available:

– MTB course (30km) Start at 9am

– MTB course (7km) Start at 9:30 am

With mid-course refreshments Helmets compulsory

– Walking course (13km)

Start at 9:15 am with mid-course refreshments

– Family and running course (7km)

Starts at 9:30 a.m

On return:

Snack, heart health information, introduction to life-saving techniques, dietary advice, blood pressure test, etc

Information: 06 46 38 70 39

