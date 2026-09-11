Parcours en famille de la Tour aux figures de Jean Dubuffet (visite guidée + atelier), Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Parcours en famille de la Tour aux figures de Jean Dubuffet (visite guidée + atelier) 19 et 20 septembre Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Ouverture des inscriptions début septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Tour aux figures, sculpture monumentale de Jean Dubuffet, ouvre ses portes aux familles le temps d’une visite guidée qui va transporter les participants dans l’univers imaginé par l’artiste.

Après être rentrées à l’intérieur d’une véritable oeuvre monumentale dont l’intérieur est un étonnant labyrinthe ascensionnel, les familles participeront à un atelier d’arts plastiques en lien avec la tour.

Attention : la montée de la tour se fait par des marches irrégulières et peut être difficile pour certains publics (à partir de 6 ans)

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/fr-FR/accueil »}] Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Parcours et atelier artistique

©©ADAGP/Willy Labre/CD92