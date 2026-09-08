Parcours en voitures anciennes et visites du château de Tilloloy : MONTDI’RETRO 2026, Place de l’ hôtel de ville, 80700 Roye, Roye

Informations pratiques

Parcours en voitures anciennes et visites du château de Tilloloy : MONTDI’RETRO 2026 Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de l’ hôtel de ville, 80700 Roye Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

MONTDI’RETRO est un rassemblement de voitures anciennes qui vont parcourir 83 km le 20 septembre 2026. Plusieurs arrêts seront prévus sur la journée. Le déjeuner aura lieu au Château de Tilloloy où des visites du château y seront organisées.

Place de l’ hôtel de ville, 80700 Roye Place de l’Hôtel-de-Ville, 80700 Roye Roye 80700 Somme Hauts-de-France 0640753356

MONTDI’RETRO est un rassemblement de voitures anciennes qui vont parcourir 83 km le 20 septembre 2026. Plusieurs arrêts seront prévus sur la journée. Le déjeuner aura lieu au Château de Tilloloy où y…

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