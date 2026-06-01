Parcours floral avec guide, La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux

Parcours floral avec guide 5 – 7 juin La Casamaures Isère

Limité à 19 personnes. Tarif adultes : 18 ans et + 10€ ; Etudiant 6€

Enfants de 6 à 17 ans Enfants accompagnés d’adultes 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Parcours floral avec guide au plus proche du « Monument historique » en or gris. Sur les terrasses, arrêt sur image des décors inspirés de l’art de Constantinople et vue sur son écrin de verdure en régénération l’OASIS BLEUE.

Deux témoins du patrimoine arboré : le Paulownia aux fleurs bleues, le Magniolia aux fleurs blanches.

Le jardin d’hiver, le vestibule et les deux petits salons intèrieurs nous invitent au voyage d’Orient sur les papiers peints panoramiques.

Cadré par des fenêtres de vitrages polychromes, on observe le grand paysage des massifs montagneux.

Dialogue visuel entre intérieurs et extérieurs d’une Maison Jardin, « Kiosku », une architecture de Lumière nous charme sur une illusion de Palais exotique sur les rives de l’Isère.

La Casamaures N°80, allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476471350 https://casamaures.org/ http://ttps://www.instagram.com/casamaures_officielle?igsh=a3J1ZmRmNW9zM3l5 [{« type »: « link », « value »: « https://casamaures.org/ »}] Monument Historique en « Or Gris » de style Orientaliste du 19eme siècle avec son écrin de verdure en régénération. Accès par le bas – Portail Bleu n° 80.

Tram E – Arrêt Casamaures Village.

Parking relais Esplanade

Parcours floral avec guide au plus proche du « Monument historique » en or gris. Sur les **terrasses**, arrêt sur image des décors inspirés de l’art de Constantinople et vue sur son **écrin de en du :…

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