Parcours géocaching Gnolus, Fort du Bruissin, Francheville

Informations pratiques

Parcours géocaching Gnolus 19 et 20 septembre Fort du Bruissin Rhône

Parcours en partie en forêt, peu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Equipé de votre smartphone, partez à la chasse aux Gnolus grace au parcours éphémère » C’est qui le plus Fort? » autour du Fort du Bruissin. Répondez aux énigmes de l’application de geocaching pour obtenir des indices qui vous conduiront à un Gnolu « JEP/Fort du Bruissin » uniquement disponible lors des Journées Europénnes du Patrimoine.

Parcours de 4km , Durée d’environ 2h. Dénivellé sur la fin du parcours.

Téléchargez l’application :https://www.lesgnolus.fr/

Fort du Bruissin 69340 Francheville Francheville 69340 Francheville-le-Haut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.mairie-francheville69.fr/ https://www.facebook.com/monFrancheville [{« link »: « https://www.lesgnolus.fr/ »}] Le Fort du Bruissin est un fort militaire construit à Francheville de 1878 à 1881. Il est l’un des maillons de la deuxième ceinture de Lyon et plus globalement du système Séré de Rivières. Depuis 2022, il est une étape du sentier de grande randonnée GR169 « La Métropole par les forts » , qui relie le Fort du Bruissin et 11 autres forts militaires de la deuxième ceinture de Lyon. Bus C20E : Fort du Bruissin

Parking

Equipé de votre smartphone, partez à la chasse aux Gnolus grace au parcours éphémère » C’est qui le plus Fort? » autour du Fort du Bruissin. Répondez aux énigmes de l’application de geocaching pour à …

©Ville de Francheville