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Parcours géocaching Gnolus, Fort du Bruissin, Francheville

samedi 19 septembre 2026 · Fort du Bruissin · Francheville

Parcours géocaching Gnolus, Fort du Bruissin, Francheville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fort du Bruissin
Adresse
69340 Francheville
Ville
69340 Francheville
Département
Rhône
Tarif
Parcours en partie en forêt, peu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parcours géocaching Gnolus 19 et 20 septembre Fort du Bruissin Rhône

Parcours en partie en forêt, peu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Equipé de votre smartphone, partez à la chasse aux Gnolus grace au parcours éphémère  » C’est qui le plus Fort? » autour du Fort du Bruissin. Répondez aux énigmes de l’application de geocaching pour obtenir des indices qui vous conduiront à un Gnolu « JEP/Fort du Bruissin » uniquement disponible lors des Journées Europénnes du Patrimoine.
Parcours de 4km , Durée d’environ 2h. Dénivellé sur la fin du parcours.
Téléchargez l’application :https://www.lesgnolus.fr/

Fort du Bruissin 69340 Francheville Francheville 69340 Francheville-le-Haut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.mairie-francheville69.fr/ https://www.facebook.com/monFrancheville [{« link »: « https://www.lesgnolus.fr/ »}] Le Fort du Bruissin est un fort militaire construit à Francheville de 1878 à 1881. Il est l’un des maillons de la deuxième ceinture de Lyon et plus globalement du système Séré de Rivières. Depuis 2022, il est une étape du sentier de grande randonnée GR169 « La Métropole par les forts » , qui relie le Fort du Bruissin et 11 autres forts militaires de la deuxième ceinture de Lyon. Bus C20E : Fort du Bruissin
Parking
Equipé de votre smartphone, partez à la chasse aux Gnolus grace au parcours éphémère  » C’est qui le plus Fort? » autour du Fort du Bruissin. Répondez aux énigmes de l’application de geocaching pour à …

©Ville de Francheville

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