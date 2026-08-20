Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial, Les Grandes Voisines, Francheville

Informations pratiques

Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Les Grandes Voisines Métropole de Lyon

Limité à 12 personnes par créneau (hors concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Grandes Voisines reviennent sur leur passé d’hôpital gériatrique et vous proposent une visite à deux voix : c’était quoi ici, avant ? Et qu’y fait-on aujourd’hui ?

Plongez dans l’histoire passée et actuelle du site ! Une occasion de récolter les souvenirs des personnels des Hospices Civils de Lyon, des familles qui y ont accompagné leurs proches et des voisin(e)s afin de les mettre en lien avec le récit actuel des Grandes Voisines.

A 16h15, la joyeuse fanfare du Bus Rouge conclura la visite, mêlant instruments traditionnels et clowns comédiens ! Concert ouvert à toutes et tous, sans limite de jauge.

Les Grandes Voisines 40 avenue de la table de pierre 69340 Francheville Francheville 69340 Francheville-Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0656686748 https://lesgrandesvoisines.org/ https://instagram.com/lesgrandesvoisines;https://www.facebook.com/lesgrandesvoisines [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Pj27zg2jpBTtGxyD7 »}] Etabli dans un ancien site hospitalier, les Grandes Voisines c’est le plus grand tiers-lieu social et solidaire de France. On y vit, via des services d’hébergement de personnes en précarité, on y travaille, on s’y fait soigner, on vient voir des spectacles et participer à tout un tas d’événements. Stationnement sur le site.

Accès bus C22 et C24, arrêt Hôpital Antoine Charial

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Grandes Voisines reviennent sur leur passé d’hôpital gériatrique et vous proposent une **visite à deux voix** : c’était quoi ici, avant ? Et ?…

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