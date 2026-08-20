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Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial, Les Grandes Voisines, Francheville

dimanche 20 septembre 2026 · Les Grandes Voisines · Francheville

Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial, Les Grandes Voisines, Francheville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Grandes Voisines
Adresse
40 avenue de la table de pierre 69340 Francheville
Ville
69340 Francheville
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 12 personnes par créneau (hors concert)

Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Les Grandes Voisines Métropole de Lyon

Limité à 12 personnes par créneau (hors concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Grandes Voisines reviennent sur leur passé d’hôpital gériatrique et vous proposent une visite à deux voix : c’était quoi ici, avant ? Et qu’y fait-on aujourd’hui ?
Plongez dans l’histoire passée et actuelle du site ! Une occasion de récolter les souvenirs des personnels des Hospices Civils de Lyon, des familles qui y ont accompagné leurs proches et des voisin(e)s afin de les mettre en lien avec le récit actuel des Grandes Voisines.
A 16h15, la joyeuse fanfare du Bus Rouge conclura la visite, mêlant instruments traditionnels et clowns comédiens ! Concert ouvert à toutes et tous, sans limite de jauge.

Les Grandes Voisines 40 avenue de la table de pierre 69340 Francheville Francheville 69340 Francheville-Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0656686748 https://lesgrandesvoisines.org/ https://instagram.com/lesgrandesvoisines;https://www.facebook.com/lesgrandesvoisines [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Pj27zg2jpBTtGxyD7 »}] Etabli dans un ancien site hospitalier, les Grandes Voisines c’est le plus grand tiers-lieu social et solidaire de France. On y vit, via des services d’hébergement de personnes en précarité, on y travaille, on s’y fait soigner, on vient voir des spectacles et participer à tout un tas d’événements. Stationnement sur le site.
Accès bus C22 et C24, arrêt Hôpital Antoine Charial
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Grandes Voisines reviennent sur leur passé d’hôpital gériatrique et vous proposent une **visite à deux voix** : c’était quoi ici, avant ? Et ?…

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