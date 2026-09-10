Balade Patrimoniale / d’Alaï au Bourg en passant par Bel-Air et l’Yzeron, Aquavert, Francheville

Informations pratiques

Balade Patrimoniale / d’Alaï au Bourg en passant par Bel-Air et l’Yzeron Samedi 19 septembre, 14h30 Aquavert Rhône

La durée prévue est de 2 heures, pour un parcours de 6 kms avec un faible dénivelé. Il est recommandé d’être bien chaussé : des baskets ou des chaussures de marche. Sur inscription obligatoire à partir du 20 aout.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

En partenariat avec le Rando Club la Ville de Francheville organise la traditionnelle balade patrimoniale.

La balade passera par Bel Air, les bords de l’Yzeron et arrivera au Bourg.

Départ à 14h30 de l’ancien parking Aquavert à Alaï.

Aquavert 1 Chemin des Cytises 69340 Francheville Francheville 69160 Francheville-le-Bas Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.mairie-francheville69.fr/au-programme »}]

En partenariat avec le Rando Club la Ville de Francheville organise la traditionnelle balade patrimoniale.

©Raphael Prst – Creative Commons