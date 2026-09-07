Visites Guidées, Fort du Bruissin, Francheville

Informations pratiques

Visites Guidées Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Fort du Bruissin Rhône

Dans la limite des places disponibles selon l’ordre d’arrivée ( groupes de 15 personnes). Départ à 14h, 15h, 16h et 17h.

Non accessible en fauteuil roulant. Peu adapté aux PMR de part la nature du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Accompagné par une guide professionnelle de l’Office de Tourisme de Lyon, découvrez les secrets du Fort du Bruissin lors d’une visite de 45 minutes.

Fort du Bruissin 69340 Francheville Francheville 69340 Francheville-le-Haut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.mairie-francheville69.fr/ https://www.facebook.com/monFrancheville Le Fort du Bruissin est un fort militaire construit à Francheville de 1878 à 1881. Il est l’un des maillons de la deuxième ceinture de Lyon et plus globalement du système Séré de Rivières. Depuis 2022, il est une étape du sentier de grande randonnée GR169 « La Métropole par les forts » , qui relie le Fort du Bruissin et 11 autres forts militaires de la deuxième ceinture de Lyon. Bus C20E : Fort du Bruissin

Parking

Accompagné par une guide professionnelle de l’Office de Tourisme de Lyon, découvrez les secrets du Fort du Bruissin lors d’une visite de 45 minutes.

©Ville de Francheville