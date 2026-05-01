Valras-Plage

PARCOURS LECTURES SPORTIVES

2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Plongez au coeur d’un atelier qui mêle sport et lecture, et profitez d’un moment ludique et convivial.

Motricité et lecture seront nécessaires pour s’immerger parmi les créatures de “Vingt mille lieues sous les mers”. Sur inscription. .

2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

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English : PARCOURS LECTURES SPORTIVES

Immerse yourself in a workshop that mixes sport and reading, and enjoy a fun and friendly moment.

L’événement PARCOURS LECTURES SPORTIVES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34