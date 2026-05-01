PARCOURS LECTURES SPORTIVES Valras-Plage
PARCOURS LECTURES SPORTIVES Valras-Plage mercredi 13 mai 2026.
Valras-Plage
PARCOURS LECTURES SPORTIVES
2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Plongez au coeur d’un atelier qui mêle sport et lecture, et profitez d’un moment ludique et convivial.
Motricité et lecture seront nécessaires pour s’immerger parmi les créatures de “Vingt mille lieues sous les mers”. Sur inscription. .
2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PARCOURS LECTURES SPORTIVES
Immerse yourself in a workshop that mixes sport and reading, and enjoy a fun and friendly moment.
L’événement PARCOURS LECTURES SPORTIVES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)
- PUCES NAUTIQUES Valras-Plage 8 mai 2026
- UN POJO ROJO Valras-Plage 9 mai 2026
- ATELIER DANSES OCCITANES Valras-Plage 20 mai 2026
- CINÉ-CLUB: L’ÉQUIPIER Valras-Plage 21 mai 2026
- ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS Valras-Plage 27 mai 2026