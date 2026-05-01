Valras-Plage

ATELIER DANSES OCCITANES

2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Cet atelier de danses occitanes intergénérationnel vous permettra de découvrir ou pratiquer les danses traditionnelles, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Découvrez un atelier de danses occitanes ouvert à tous, sans niveau requis. Les participants découvrent les pas de base et les figures des danses traditionnelles (rondeaux, bourrées, farandoles, danses collectives), en lien avec la musique et le rythme. Un moment idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Sur inscription. .

2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

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English : ATELIER DANSES OCCITANES

This intergenerational Occitan dance workshop will enable you to discover or practice traditional dances, in a friendly atmosphere accessible to all.

L’événement ATELIER DANSES OCCITANES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34