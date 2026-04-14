Parcours maniabilité enfants, Plan d’eau de Laveissière, Laveissière
Parcours maniabilité enfants, Plan d’eau de Laveissière, Laveissière mercredi 27 mai 2026.
Parcours maniabilité enfants Mercredi 27 mai, 10h00 Plan d’eau de Laveissière Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00
Emmener votre enfant de 2 ans et demi à 5 ans au plan d’eau de Laveissière pour un parcours draisienne encadré par un moniteur
Plan d’eau de Laveissière 15300 Laveissière Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Emmener votre enfant aux parcours draisienne pour une activité encadrée
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