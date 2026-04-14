Parcours maniabilité enfants, Plan d’eau de Laveissière, Laveissière

Parcours maniabilité enfants Mercredi 27 mai, 10h00 Plan d’eau de Laveissière Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Emmener votre enfant de 2 ans et demi à 5 ans au plan d’eau de Laveissière pour un parcours draisienne encadré par un moniteur

Plan d’eau de Laveissière 15300 Laveissière Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Emmener votre enfant aux parcours draisienne pour une activité encadrée