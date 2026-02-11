UTPMA Laveissière
UTPMA Laveissière samedi 13 juin 2026.
UTPMA
Prairie des Sagnes Laveissière Cantal
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Grand Trail du Lioran 50 km 1800m D+ au départ du Lioran
Et toujours le passage de l’Ultra Trail du Puy Mary Aurillac 112 km 5500m D
.
Prairie des Sagnes Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 02 97 contact@utpma.fr
English :
Grand Trail du Lioran: 50 km 1800m D+ departing from Le Lioran
And the Ultra Trail du Puy Mary Aurillac: 112 km 5500m D
