UTPMA Laveissière

Prairie des Sagnes Laveissière Cantal

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Grand Trail du Lioran 50 km 1800m D+ au départ du Lioran

Et toujours le passage de l’Ultra Trail du Puy Mary Aurillac 112 km 5500m D

Prairie des Sagnes Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 02 97 contact@utpma.fr

English :

Grand Trail du Lioran: 50 km 1800m D+ departing from Le Lioran

And the Ultra Trail du Puy Mary Aurillac: 112 km 5500m D

