Parcours sensoriel à travers les collections – Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 · Bullecourt
Informations pratiques
Parcours sensoriel à travers les collections – Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Samedi 19 septembre, 13h30 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du musée à votre rythme grâce à un parcours sensoriel accessible à tous. Munis d’une livret de jeu, les plus jeunes pourront explorer différents points d’arrêt pour mieux comprendre le quotidien des soldats de la Première Guerre Mondiale à travers des expériences faisant appel aux sens
Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte du musée à votre rythme grâce à un parcours sensoriel accessible à tous. Munis d’une livret de jeu, les plus jeunes pourront explorer différents points d’arrêt pour mieux le de…
© Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 – Paper Menthe
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