Saint-Lô

Parcours sensoriel des tout-petits

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 10:45:00

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous le 21 juillet de 10h à 10h45 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !

De 2 à 5 ans

Gratuit

Jardin pédagogique du Lieu-Dix

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours sensoriel des tout-petits

L’événement Parcours sensoriel des tout-petits Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô