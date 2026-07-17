Parcours Sonores [DÉ~RIVES] et Visite patrimoniale, Maison éclusière de Vineuil, Monthou-sur-Cher

Informations pratiques

Parcours Sonores [DÉ~RIVES] et Visite patrimoniale Samedi 19 septembre, 14h30 Maison éclusière de Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Parcours Sonores [DÉ~RIVES] et Visite patrimoniale autour du Cher et ses écluses par ZAMZAMREC et le Pays d’Art et d’Histoire de la vallée du Cher et du Romorantonais

Maison éclusière de Vineuil 349 Vineuil, 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Maison éclusière de Vineuil

Parcours Sonores [DÉ~RIVES] et Visite patrimoniale autour du Cher et ses écluses par ZAMZAMREC et le Pays d’Art et d’Histoire de la vallée du Cher et du Romorantonais

©Yoan Jäger Sthul