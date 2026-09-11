Parcours urbain commenté « Faites le mur ! », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax

Informations pratiques

Parcours urbain commenté « Faites le mur ! » 19 et 20 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez votre plan et votre guide sur les traces du rempart romain du IVe siècle, en grande partie détruit au XIXe siècle.

Le parcours vous permettra notamment de découvrir des portions habituellement inaccessibles, avant de se terminer au sein du site antique. Vous pourrez alors observer différents objets mis au jour dans le rempart lors de son démantèlement.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Suivez votre plan et le guide sur les traces du rempart romain du 4e siècle, très largement détruit au 19e siècle, notamment des portions habituellement inaccessibles. Cheminement conclu au sein du à…

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