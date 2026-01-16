Pardon de la chapelle de la Joie rue de la Joie Penmarch

Pardon de la chapelle de la Joie

Chapelle de la Joie Penmarch Finistère

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

2026-08-15

Entre la Première et la Seconde Guerre Mondiale, le pardon de la Joie s’impose comme l’un des pardons emblématiques du Pays Bigouden. Des écrivains, photographes et des peintres, à l’image de Mathurin Méheut et de Lucien Simon, immortaliseront ces scènes populaires. Le jour du pardon, les habitants revêtent leurs plus beaux costumes, signes de réussite sociale et de richesse. Dès les années 1920, la procession religieuse se transforme en fête profane et voit l’arrivée des manèges et des cirques. Le pardon de la Joie est avant tout une procession religieuse au cours de laquelle les marins remercient la Vierge de les protéger. Léon Toulemont, journaliste à Pont-l’Abbé, témoigne dans Le Progrès du Finistère le 27 août 1921 Voici au milieu de cette richesse d’étoffes, quelques marins qui vont, un cierge à la main, pieds nus, tête nue, la chemise dégrafée sur leurs poitrines robustes, accomplissant un vœu fait un jour de tempête. .

à 10h bénédiction de la mer et procession

à 10h30 messe .

rue de la Joie Chapelle de la Joie Penmarch 29760 Finistère Bretagne

