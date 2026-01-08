Pardon de la chapelle St Pierre Derrière les phares Penmarch

Pardon de la chapelle St Pierre

Derrière les phares Chapelle St-Pierre Penmarch Finistère

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Célébration religieuse à la Chapelle St Pierre. Saint-Pierre est souvent représenté portant deux clés l’une en or, céleste, l’autre en argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d’ouvrir et de fermer les portes du Paradis. Un homologue païen romain est le dieu Janus, porteur de clés lui aussi, mais qui sont celles du passé et de l’avenir. .

Derrière les phares Chapelle St-Pierre Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English : Pardon de la chapelle St Pierre

