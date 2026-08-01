AGENDA · Saint-Jean-Brévelay
Pardon de la chapelle St Roch Saint-Jean-Brévelay
lundi 17 août 2026 · Saint-Jean-Brévelay
Informations pratiques
Saint-Jean-Brévelay
Pardon de la chapelle St Roch
Chapelle St Roch, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
A partir de 11h. .
Chapelle St Roch, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13
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English :
L’événement Pardon de la chapelle St Roch Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE