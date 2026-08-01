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AGENDA · Saint-Jean-Brévelay

Pardon de la chapelle St Roch Saint-Jean-Brévelay

lundi 17 août 2026 · Saint-Jean-Brévelay

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Adresse
Chapelle St Roch, route de Colpo
Ville
56660 Saint-Jean-Brévelay
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Jean-Brévelay

Pardon de la chapelle St Roch

Chapelle St Roch, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

A partir de 11h.   .

Chapelle St Roch, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13 

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English :

L’événement Pardon de la chapelle St Roch Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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