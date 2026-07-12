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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Pardon de la mer Parking de la Roche Rouge Saint-Briac-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Parking de la Roche Rouge · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parking de la Roche Rouge
Adresse
Balcon d'Émeraude
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Pardon de la mer

Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Cette journée s’annonce comme une journée riche en traditions et en souvenirs.

Programme :
– 10h00 Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour le départ de la procession.
– 11h00 Messe en plein air au parking de la Roche Rouge (sur le Balcon d’Émeraude).

Organisé par la SNSM, paroisse, municipalité.   .

Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34 

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English :

L’événement Pardon de la mer Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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