Pardon de la mer Parking de la Roche Rouge Saint-Briac-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Parking de la Roche Rouge · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Pardon de la mer

Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Cette journée s’annonce comme une journée riche en traditions et en souvenirs.

Programme :

– 10h00 Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour le départ de la procession.

– 11h00 Messe en plein air au parking de la Roche Rouge (sur le Balcon d’Émeraude).

Organisé par la SNSM, paroisse, municipalité. .

Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

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English :

L’événement Pardon de la mer Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme