Pardon de la mer Parking de la Roche Rouge Saint-Briac-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Parking de la Roche Rouge · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Pardon de la mer
Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Cette journée s’annonce comme une journée riche en traditions et en souvenirs.
Programme :
– 10h00 Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour le départ de la procession.
– 11h00 Messe en plein air au parking de la Roche Rouge (sur le Balcon d’Émeraude).
Organisé par la SNSM, paroisse, municipalité. .
Parking de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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English :
L’événement Pardon de la mer Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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