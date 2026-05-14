Carantec

Pardon de l’île Callot

île Callot Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 13:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Pardon de l’Île Callot

Début de passage de l’Ile à 13h30

Puis un Fest Deiz à 16h à la salle du Kelenn

Programme à venir… .

île Callot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

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English : Pardon de l’île Callot

L’événement Pardon de l’île Callot Carantec a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX