Pardon de l’île Callot Carantec
Pardon de l’île Callot Carantec dimanche 16 août 2026.
Carantec
Pardon de l’île Callot
île Callot Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 13:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pardon de l’Île Callot
Début de passage de l’Ile à 13h30
Puis un Fest Deiz à 16h à la salle du Kelenn
Programme à venir… .
île Callot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30
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English : Pardon de l’île Callot
L’événement Pardon de l’île Callot Carantec a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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