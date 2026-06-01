Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern
Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern dimanche 12 juillet 2026.
Pardon de Locmeltro Dimanche 12 juillet, 11h00 Locmeltro Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
Le pardon débutera à 11h avec la messe célébrée dans la chapelle.
A 12h30 Rost er Forn cuit dans le four du village (Adulte 14 € – Enfant 8 €)
Animation enfants à partir de 14h
De 14h à 18h30 : Cercle celtique « BREIZ NEVEZ » de Mur de Bretagne (classé en catégorie excellence) + Le Bagad de Loudéac (3 passages).
Ambiance musicale en soirée.
Vente de bouillies de millet, pains et brioches cuit au four du village.
A partir de 17h30 Repas crêpes et grillades.
A 19H Tir à la corde.
Locmeltro Guern, Locmeltro Guern 56310 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « laulaus@free.fr »}]
L’association Patroed Tro Locmeltro organise le pardon de Locmeltro.
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