Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern

Pardon de Locmeltro Dimanche 12 juillet, 11h00 Locmeltro Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

Le pardon débutera à 11h avec la messe célébrée dans la chapelle.

A 12h30 Rost er Forn cuit dans le four du village (Adulte 14 € – Enfant 8 €)

Animation enfants à partir de 14h

De 14h à 18h30 : Cercle celtique « BREIZ NEVEZ » de Mur de Bretagne (classé en catégorie excellence) + Le Bagad de Loudéac (3 passages).

Ambiance musicale en soirée.

Vente de bouillies de millet, pains et brioches cuit au four du village.

A partir de 17h30 Repas crêpes et grillades.

A 19H Tir à la corde.

Locmeltro Guern, Locmeltro Guern 56310 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « laulaus@free.fr »}]

L’association Patroed Tro Locmeltro organise le pardon de Locmeltro.