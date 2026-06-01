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Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern

Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern

Pardon de Locmeltro, Locmeltro, Guern dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Locmeltro

Adresse : Guern, Locmeltro

Ville : 56310 Guern

Département : Morbihan

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Pardon de Locmeltro Dimanche 12 juillet, 11h00 Locmeltro Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

Le pardon débutera à 11h avec la messe célébrée dans la chapelle.
A 12h30 Rost er Forn cuit dans le four du village (Adulte 14 € – Enfant 8 €)
Animation enfants à partir de 14h
De 14h à 18h30 : Cercle celtique « BREIZ NEVEZ » de Mur de Bretagne (classé en catégorie excellence) + Le Bagad de Loudéac (3 passages).
Ambiance musicale en soirée.
Vente de bouillies de millet, pains et brioches cuit au four du village.
A partir de 17h30 Repas crêpes et grillades.
A 19H Tir à la corde.

Locmeltro Guern, Locmeltro Guern 56310 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « laulaus@free.fr »}]
L’association Patroed Tro Locmeltro organise le pardon de Locmeltro.

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