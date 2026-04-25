Les Jeudis de Quelven Quelven Guern

Guern

Les Jeudis de Quelven

Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Les jeudis de Quelven, ce sont 5 récitals de musique du 16e, 17e et 18e siècle sur l’orgue baroque de la chapelle Notre-Dame de Quelven, pendant l’été.

Chaque jeudi, une présentation de l’instrument par le titulaire, en tribune, puis de l’édifice par une guide-conférencière, précèdent l’ouverture de la statue de la Vierge ouvrante, et le récital.

15h00 Découverte de l’orgue (M.H.) en tribune

15h30 Visite guidée du Sanctuaire et présentation de la Vierge ouvrante

17h00 Récital d’orgue avec vidéo projection (durée 1 heure)

Répertoire baroque

Les invités de la 25° saison

16 juillet Coralie Amedjkane

23 juillet Les Basses réunies (Jubilés !!!)

30 juillet Edmond Reuzé

06 août Frédéric Munoz

13 août Gabriel Bestion de Camboulas

Les activités débutent très précisément à l’heure indiquée… .

Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern 56310 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Jeudis de Quelven Guern a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté