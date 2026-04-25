Les Jeudis de Quelven Quelven Guern
Les Jeudis de Quelven Quelven Guern jeudi 16 juillet 2026.
Guern
Les Jeudis de Quelven
Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Les jeudis de Quelven, ce sont 5 récitals de musique du 16e, 17e et 18e siècle sur l’orgue baroque de la chapelle Notre-Dame de Quelven, pendant l’été.
Chaque jeudi, une présentation de l’instrument par le titulaire, en tribune, puis de l’édifice par une guide-conférencière, précèdent l’ouverture de la statue de la Vierge ouvrante, et le récital.
15h00 Découverte de l’orgue (M.H.) en tribune
15h30 Visite guidée du Sanctuaire et présentation de la Vierge ouvrante
17h00 Récital d’orgue avec vidéo projection (durée 1 heure)
Répertoire baroque
Les invités de la 25° saison
16 juillet Coralie Amedjkane
23 juillet Les Basses réunies (Jubilés !!!)
30 juillet Edmond Reuzé
06 août Frédéric Munoz
13 août Gabriel Bestion de Camboulas
Les activités débutent très précisément à l’heure indiquée… .
Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern 56310 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Jeudis de Quelven Guern a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté