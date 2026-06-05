Guern

Animation nature La tête dans les étoiles

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Gilles Le Couster, guide céleste.

Plongez dans la magie du ciel étoilé grâce à une animation immersive dans un planétarium itinérant ! Petits et grands partent à la découverte des constellations, des planètes et des mystères de l’univers à travers une approche à la fois ludique, sensorielle et poétique.

Uniquement sur inscription .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature La tête dans les étoiles Guern a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté