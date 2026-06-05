Animation nature La tête dans les étoiles Guern
Animation nature La tête dans les étoiles Guern mercredi 8 juillet 2026.
Guern
Animation nature La tête dans les étoiles
Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Gilles Le Couster, guide céleste.
Plongez dans la magie du ciel étoilé grâce à une animation immersive dans un planétarium itinérant ! Petits et grands partent à la découverte des constellations, des planètes et des mystères de l’univers à travers une approche à la fois ludique, sensorielle et poétique.
Uniquement sur inscription .
Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature La tête dans les étoiles Guern a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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